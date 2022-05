Zeeuwse aanvoerster van kampioensploeg: ‘Door rugby ga je anders naar je lichaam kijken’

Gefeliciteerd! Hadden jullie vooraf gerekend op het kampioenschap?

Gehoopt wel, maar een zekerheid was het zeker niet. We begonnen met een aantal makkelijke overwinningen, maar de zege van vorige week tegen Aachen was echt zwaarbevochten. Het was heel mooi geweest als we de titel op het veld hadden kunnen behalen, maar helaas. Vooraf wisten we niet zo goed hoe we ervoor stonden. We zijn lang niet in actie gekomen door corona en hadden in eerste instantie te weinig speelsters om een team op de been te brengen. Gelukkig konden we na de winterstop alsnog instromen in de plate poule, zeg maar de onderste helft van de derde klasse.