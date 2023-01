Zeeuws Zwift kampioenschap is beslist

Jarno Vader, organisator van het Zeeuwse Zwift kampioenschap, hijgt uit in een cafeetje: ,,Nu ben ik even aan het ontspannen. Vannacht zal het moeilijk worden om in slaap te vallen. Na een paar uur naar het plafond gestaard te hebben, zal ik in slaap vallen. Op dit moment spuit de adrenaline nog uit mij oren.”

Vader heeft zojuist meegedaan aan zijn eigen georganiseerde Zeeuwse Zwift kampioenschap. De Middelburger deed mee in categorie A. Daar werd Wouter Verstraate kampioen. In de B-categorie was Arjen Joosse de beste rijder, in de C-categorie Rene Cevaal en in categorie D was Dellaert de kampioen. Bij de dames werd Judith Klem eerste.