Zeeuws wielertalent beste in Tsjechische koninginnenrit

Tafeltenni­si­coon Peter Boon: ‘Zeeuwse clubs zullen elkaar moeten helpen’

MIDDELBURG - In het Zeeuwse tafeltennis was het zaterdag één groot feest. De mannen van Arnemuiden pakten overtuigend de titel in de derde divisie, terwijl TTC Middelburg zich op knappe wijze wist te handhaven. Tafeltennisicoon Peter Boon volgde de verrichtingen van een afstandje. Na een carrière van zo’n 45 jaar bij Middelburg ging hij in 2015 met ‘pensioen’. Om een mening zit hij evenwel nog altijd niet verlegen.

2 mei