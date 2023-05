Zeeuws succes karate in Valencia

Zwitserse soliste Linda Zanetti laat iedereen achter zich in EPZ Omloop van Borsele

Linda Zanetti heeft zaterdag de 38ste EPZ Omloop van Borsele bij de elite-vrouwen op haar naam geschreven. De Zwitserse schudde in de laatste kilometers de Nederlandse Femke Beuling af en kwam solo over de finish in ’s-Heerenhoek.