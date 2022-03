Zeeuws acroduo sorteert in Oss voor op NK-finale

In twee verschillende oefeningen toonden het acroteam van het Zierikzeese Delta Sport en Allianza turn-, acrobatische en dansbalans wat een eerste plaats opleverde met 23.850 pnt. In de tweede oefening maakten ze een klein saltofoutje, maar eindigden in totaal toch voor zilver op het podium.

In mei is de tweede plaatsingswedstrijd in Hellendoorn waarbij ze kunnen kwalificeren voor de NK finale in Ahoy Rotterdam. Het acroduo is het hoogste uitkomende team in Zeeland.