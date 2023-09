Zeeuwen slaan toe tijdens seizoensafsluiter op opgeknapte baan in Nisse

Het slechte weer tijdens Jumpin de Weel veranderde begin augustus de fraaie accommodatie van de Weelruiters in Nisse in een moeras. Maar men liet zich er niet door uit het veld slaan. Amper vier weken later lag alles er weer spic en span bij, tijdens de afsluiten van het Zeeuwse outdoor springseizoen.

De Zeeuwen hielden zich netjes staande tussen deze enorme invasie ruiters en amazones van buiten de provincie. Elmar Janse uit Serooskerke was in het 1.00m met haar ruin Mr Bojangles de beste van de ruim dertig combinaties. ,,Bojangles is een heel fijn en betrouwbaar springpaard. Een paard dat ook goed mee denkt in het parkoers. Hij sprong super en wilde geen fout maken’’, vertelde Janse achteraf.

,,Dit is ook een mooie afsluiting van het Outdoor seizoen’', ging ze verder. ,,Bij het Indoor seizoen gaan we verder in het 1.10m. Met zijn zestien jaar is Bojangles niet meer de jongste, maar hij is nog fit en heeft er altijd zin in. Hij heeft mij ook het gevoel dat hij klaar is voor een stapje hoger.’'

Progressie

In het 1.10m twee fasen maakte Sakira Rijk met merrie Heaven Star van de Distelhoeve de hoog gespannen verwachtingen waar. De amazone uit ‘s-Heer Abtskerke stuurde in de beslissende fase de als een hinde over de obstakels flitsende Fruhlingshaft-dochter in 29.92 foutloos naar een afgetekende overwinning.

,,Heavan Star is een klein paardje, dat ik ook nog bij de pony’s heb gereden. Een paard dat me nooit in de steek laat. Ze heeft veel vermogen, denkt goed mee in het parkoers en is zeer wendbaar. Dit parkoers was haar op het lijf geschreven’', vertelde Rijk. ,,Ik heb met haar ook al ontzetten veel gewonnen. En ze maakt nog steeds progressie. Ik ben aan een nieuw uitdaging toe en start nu in het 1.20m.’'

Marike de Bart stuurde in het 1.30m twee fasen special de met veel vermogen van de bodem ketsende ruin Chers Z in 33.76 foutloos rond. De amazone uit Baarsdorp leek daarmee de derde Zeeuwse overwinning uit het vuur te slepen. Maar het venijn zat voor De Bart inde staart. Sacha de Wit uit Ossendrecht toonde zich met de vosmerrie Legend O een tiende tel sneller.