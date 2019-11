Zeeuwen lopen zwaarst beveiligde marathon ter wereld: ‘Op elke hoek stonden ze met getrokken geweren’

Beste rolstoel­hoc­key­ers van Nederland komen naar Goes

13:59 GOES - De beste rolstoelhockeyers van Nederland komen op zaterdag 16 november in actie in Goes. Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) organiseert op deze dag in het Omnium een competitiedag voor de handbewogen rolstoelhockeyers (H-hockey).