Zeeuwen laten zich zien bij Zeezwemtocht Westkapelle

Senna Remijn net naast podium op Europees Jeugd Olympisch Festival, Megan Arens finisht in kopgroep

BANSKA BYSTRICA - Wielrenner Senna Remijn (16) uit Wolphaartsdijk is er net niet in geslaagd om een podiumplek te bemachtigen op het Europees Jeugd Olympisch Festival in Slowakije. In de wegwedstrijd over ruim 65 kilometer sprintte hij mee voor de winst, maar greep net naast de medailles.

28 juli