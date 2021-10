Zeeuwen in marathon Rotterdam: Anoucha loopt 'm voor het eerst, Peter Paul voor het laatst

Peter Paul Stokvis: de man van de brancard

,,De Kustmarathon is de mooiste, de Rotterdam Marathon de leukste”, zegt Peter Paul Stokvis. En de 62-jarige hardloper uit Kortgene kan het weten. Hij liep al tienmaal van Burgh naar Zoutelande en 34 keer finishte hij op de Coolsingel. Zijn 35ste deelname van morgen wordt zijn laatste.

Stokvis is het gewend om één of twee marathons per jaar te lopen. Maar de Noord-Bevelander is de lange duurtrainingen zat. Hij wil niet langer 20 kilometer of meer in zijn eentje moeten lopen. ,,Ik zou nog wel een tijdje door kunnen gaan”, zegt hij. ,,Maar als ik volgend jaar op 36 zou uitkomen, dan moet ik van mezelf doorgaan tot de 40. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar; ik moet op een rond getal uitkomen. Dus kan ik nu maar beter stoppen.”

Quote Ik laat me niet door een paar agenten tegenhou­den. Ik ben over de hekken geklommen en heb de wedstrijd gewoon afgemaakt Peter Paul Stokvis

Bijzonder is dat Stokvis in de Maasstad sinds zijn debuut in 1986 geen marathon miste (alleen in 2020 was er vanwege corona geen wedstrijd) én dat hij elke keer dat hij startte ook finishte. Eén keer, in 2007, mislukte dat bijna. ,,Dat was die keer dat het zo ontzettend warm was”, vertelt hij.

,,De organisatie schrok ervan dat het die dag alleen maar heter werd in de stad en sloot het parkoers bij Kralingen – na zo’n 30 kilometer – af. Nadat een jaar eerder bij de Nijmeegse Vierdaagse doden waren gevallen in de hitte, wilden ze geen risico’s lopen. Maar ik dacht: ik laat me niet door een paar agenten tegenhouden. Ik ben over de hekken geklommen en heb de wedstrijd gewoon afgemaakt. Zo sterk leeft dat bij mij: als ik iets lang heb voorbereid, wil ik het ook kunnen afmaken.”