Zeeuwen grijpen net naast de hoofdprijs bij Jumpin’ de Weel

Zo groot als Gata Kamsky heeft het HZ-toer­nooi ze nog nooit gehad

1 augustus VLISSINGEN - Het is niet eens de duurste speler die het HZ-toernooi achter de schaakborden in Vlissingen heeft gekregen. ,,Maar wel de beste’’, weet organisator Hans Groffen. De in Siberië geboren Amerikaan Gata Kamsky is de grootste vis die het toernooi ooit heeft binnengehengeld. Hij was in de nineties de gevreesde uitdager van Gary Kasparov en Anatoli Karpov.