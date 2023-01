Zeer zure nederlaag Tovaal: verlies door try diep in blessuretijd

ARC–Oemoemenoe 21-7: Oemoemenoe kon de thuisclub in de enerverende eerste helft nog behoorlijk bijbenen. Het team van trainer Phil Leck kreeg een aantal goede kansen en hield het verdedigend prima dicht. ARC, evenals Oemoemenoe afgelopen jaar gedegradeerd uit de ereklasse, benutte weliswaar twee penalty-kicks, maar na goed voorwaartsenwerk drukte Swen Seijbel een try en zorgde Pieter Goense ervoor dat Oemoemenoe met een 6-7-voorsprong ging rusten. In de tweede helft bracht ARC een flink aantal verse krachten in. Phil Leck had die mogelijkheden niet en de Zeeuwse formatie verloor meer en meer de greep op het duel.

Tovaal-LSRG 12-13: Eind september verloor Tovaal in Leiden nog met 78-12 van LSRG. Zondag kwamen de Goesenaren veel beter voor de dag tegen de Zuid-Hollanders. In de eerste helft had de thuisclub het initiatief, maar van zeker vijf uitgespeelde kansen benutte Tovaal er geeneen. Vlak voor rust opende LSRG tegen de verhouding in de score vanuit een penalty-kick: 0–3. Na rust voerden de gasten de voorsprong op tot 0–8, maar halverwege bogen Alex Vlieland en Joey Vermaas de achterstand binnen vijf minuten om in een 12-8-voorsprong. In de slotfase grepen de Leidse studenten weer het initiatief. De Goesenaren verdedigden prima, maar de referee bleef de thuisclub in de extra tijd keer op keer bestraffen en in de dertiende minuut van de extra tijd maakte LSRG de winnende try: 12-13.