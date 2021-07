Zeeland wil in 2026 WK Veldrijden houden: ‘Naar dit evenement kijken vijftig miljoen mensen’

Het WK zou dan worden verreden in Perkpolder, waar in januari van dit jaar ook al een wedstrijd in het wereldbekercircuit werd verreden. Dat maakten gedeputeerde Jo-Annes de Bat en wethouder Jean-Paul Hageman vanmorgen bekend.

De kandidatuur is in stilte al maanden geleden bekendgemaakt bij de UCI. ,,We hebben het tot nu toe stil kunnen houden”, geeft De Bat toe. De provincie draagt 50.000 euro bij aan het bod, waar volgens hem ‘enkele tonnen’ voor aan de UCI betaald moet worden. ,,Wij zien het als een mooie kans om onze provincie in beeld te brengen als plek waar het goed wonen en werken is. Daarnaast kunnen we ook de industrie hier laten zien en hoe die er aan werkt om steeds groener te zijn.”

Volgens de gedeputeerde is een WK Veldrijden niet te vergelijken met een Touretappe. ,,Bij de Tour ben je als provincie misschien een uur in beeld. Dit is een evenement dat dagen duurt en tienduizenden bezoekers trekt, van wie er veel ook willen overnachten. Het wordt in tachtig landen uitgezonden en er kijken vijftig miljoen mensen naar.”

Enthousiast

,,We speelden wel al langer met de gedachte om iets groots te organiseren”, zegt Bram de Brauwer van Stichting Vestingcross. ,,Wij werden er tijdens de wereldbekerwedstrijd hier in Perkpolder op gewezen door de UCI. Ze waren erg enthousiast over de locatie en zeiden dat het een ideale plek voor een WK zou zijn. Vandaar dat we de gok maar hebben gewaagd.”

Ook volgens De Brauwer is het een fantastische locatie. Hij wijst bij Bar Goed op de Zeedijk bij Perkpolder, naar de Westerschelde. ,,Je hebt hier een fantastisch zicht op de Schelde met de passerende zeeschepen en er is ruimte genoeg voor de bezoekers, want ga maar uit van zo’n veertig-, vijftigduizend mensen die op zo’n WK afkomen.”

Beslissing

Ook België en Italië zijn in de race voor de organisatie van het WK in 2026. De beslissing van de UCI wordt in september bekendgemaakt, tijdens het EK Veldrijden in België.

Het WK 2026 zou op deze manier een zeer bijzondere editie zijn van de Vestingcross, die normaliter in Hulst wordt verreden, maar dit jaar in verband met coronamaatregelen moest uitwijken naar Perkpolder. In januari was Matthieu van der Poel voor de vierde keer de sterkste in de Vestingcross, na eerdere zeges in 2017, 2018 en 2019.

Volledig scherm Wethouder Jean-Paul Hageman en gedeputeerde Jo-Annes de Bat presenteren de plannen op het veerplein van Perkpolder. © Guido van der Heijden

De gemeente Hulst heeft op zijn Youtube-pagina een promotievideo geplaatst: