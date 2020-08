Zeeland krijgt dit jaar toch nog een echte marathon

Gehavende Mick van Dijke uit Colijns­plaat: ‘De tweede plaats was het maximaal haalbare’

23 augustus COLIJNSPLAAT - Tot donderdag twijfelde hij nog om te starten. Vier valpartijen in een maand tijd gingen Mick van Dijke niet in de koude kleren zitten. De 20-jarige renner uit Colijnsplaat besloot toch van start te gaan, met een zilveren medaille als gevolg. ,,Vooraf had ik dit nooit durven hopen’’, vertelt Van Dijke in alle eerlijkheid.