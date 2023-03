‘Zaanse Bressiaander’ Jeroen Kramer is ijzersterk in Hulst, maar komt niet aan de tijd van Erwin Harmes

Jeroen Kramer uit Zaandam was met afstand de beste in de 25 van Hulst en vierde het overwinningsfeestje met zijn vriendin Eline Langeveld, die de snelste vrouw was. Rens Maljers uit Middelburg, van het Gonzalez Running Team, kon lang mee met Kramer, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats.

Een flink aantal atleten vertrok om 14:00 uur van de Piet Vonck atletiekbaan voor twee ronden van 12,5 kilometer. Al na 200 meter had Kramer de kop genomen, met Rens Maljers in zijn kielzog. Na afloop van de eerste ronde hing Maljers nog steeds aan het elastiek, maar hij moest na 13 kilometer Kramer laten gaan om even later ook zijn tweede stek kwijt te raken aan Liam de Mey uit Doel. Kramer liet het tempo nauwelijks zakken en finishte nog fris na 1 uur, 30 minuten en 36 seconden. Daarmee was hij sneller dan Kevin de Poorter vorig jaar, maar nog ruim boven de beste tijd van Erwin Harmes uit 2017.

Kramer, die door zijn vakantiehuisje in Breskens de Zaanse Bressiaander genoemd kan worden, heeft Zeeland ontdekt in de lockdown-periode, tijdens de coronapandemie. Toen was hij in diverse Goruna-loopjes solo steeds de snelste. ,,Ik zou best naar Zeeland willen emigreren, omdat er hier geweldige, fijne wedstrijden zijn.” Het volgende doel voor Kramer is het NK marathon in zijn leeftijdsklasse H40, waar hij al diverse malen op het podium stond. Zo ook bij het NK cross. De tweede stek ging naar Liam de Mey in 1:34:07, gelijk aan de winnaar van vorig jaar Kevin de Poorter.

Beste Zeeuw Rens Maljers was blij met zijn derde plaats: ,,Ik ben wat te hard van start gegaan en moest dat na 13 kilometer bekopen”. De eindtijd van Maljers was zaterdag 1:35:39. Op de marathon van Rotterdam hoopt hij een tijd te lopen van 2 uur en 40 minuten.

Bij de vrouwen ging de zege naar Eline Langeveld in 1:44:23. Zij werd keurig uit de wind gezet door Patrick Hembrecht. Ex Schoonspringster van de 3 meter-plank, Petra Sloots uit Brielle, had op plaats twee 1:52:30 nodig voor de 25 kilometer, maar hield Evelien de Visser uit IJzendijke ruim achter zich.

De 25 km was voor veel atleten de laatste training voor de marathon van Rotterdam en de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen beiden op 15 april.