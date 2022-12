Zaamslag verrast TOGO en pakt koppositie

Derde klasse M. Blauw Wit-Luctor 15-15: Dat Blauw Wit gevoelsmatig een punt verloor aan een gehavend Luctor had het aan zichzelf te wijten. Dit keer kreeg het andere vak het maar niet op de rit. De Kloetingers verzopen in de kansen, maar benutten die amper. Een vrijuit spelend Luctor kwam stukken frisser voor de dag. Telkens wanneer Blauw Wit een puntje voorsprong pakte scoorde het mee. In de hoop toch als winnaar uit de bus te komen schoof Kirsten Verschuure, de meest constante en scorende speler van de thuisploeg, van het ene naar het andere vak. Ook dat kon niet voorkomen dat Luctor ook het laatste passende antwoord had en een punt meenam naar Terneuzen.

Zaamslag-TOGO 20-16: Video-analyse van TOGO tegen Seolto sterkte Zaamslag coach Tony de Bourguillon in zijn tactiek tegen de Goesenaren. “Ik was niet echt onder de indruk van de aanvallende capaciteiten” stelde hij met enige branie. Hij kreeg ofwel gelijk, ofwel zijn ploeg kweet zich verdedigend prima van haar taak. Zaamslag had controle en was de meest creatieve van de twee. Dat kwam na rust (9-9) tot uiting toen de Zeeuws-Vlamingen een gat sloegen van vijf punten. Een mopperend TOGO speelde vervolgens een verloren wedstrijd. Door de winst is Zaamslag de toch wel verrassende koploper in klasse 3M.

Seolto-Keep Fit 22-15: In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen trok Seolto de opwaartse lijn uit de tweede helft tegen TOGO door tegen Keep Fit. De Vlissingers hadden meteen al kansen te over maar het duurde even voordat het vizier zuiver stond. Na rust (9-6) nam Seolto het heft steviger in handen. Voor elke twee treffers zette Keep Fit er maar één tegenover. Zo stoomde de ploeg van coach Reinoud Bakker in twintig minuten soepeltjes door naar 17-9 en wierp Keep Fit de handdoek. “Enige jammere was dat we maar één vrije bal hebben gescoord” stelde Bakker over het onderdeel waar vooral zijn dames zich normaliter onderscheiden.

Scheldevogels-KVK 7-20: KVK had geen kind aan een timide Scheldevogels. Niet dat coach Bert Mol veel problemen met deze tegenstander verwacht had, maar het was wel heel vlot geen wedstrijd meer in Bergen op Zoom. De Kapellenaren schakelden de drie sterkhouders van Scheldevogels bekwaam uit, waardoor de Brabantse opponent al voor rust (4-10) vleugellam was. Na de thee was het simpelweg een kwestie van niet verslappen. In die valkuil trapte KVK niet. Het scoorde rustig door en zette een afgetekende overwinning neer.