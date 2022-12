Zaamslag is niet langer het lelijke eendje; ‘Geen idee hoelang dit sprookje gaat duren’

Hamelink bevestigt dat even later. Hij zit al zestien jaar in het eerste team van de relatief kleine club (,,Letterlijk mijn halve leven”) en wil het vriendenteam niet meer verlaten. Hij vindt het juist mooi dat ze in het dorp nu aan het stunten zijn. Keep Fit, Togo en Blauw-Wit werden al verslagen door de vierdeklasser van de voorbije jaren. ,,We groeien en ons samenspel is beter dan ooit”, geeft de routinier aan. ,,Als we zonder blessures blijven, kunnen we heel ver komen.”