Zaalvoetballer Saïd Bouzambou uit Vlissingen geeft interlandcarrière een vervolg

,,De nieuwe bondscoach heeft de doorslag gegeven’’, legt Saïd Bouzambou uit. ,,Hij is internationaal gezien een grote naam. Hij is assistent geweest bij Barcelona, één van de beste clubs. En met het oog op het feit dat ik later trainer wil worden, kan ik ook op dat vlak veel van hem leren.’’

Miguel Andrés Moreno is de opvolger van Max Tjaden, die als technisch manager zaalvoetbal een nieuwe functie binnen de KNVB gaat bekleden. Andrés Moreno heeft een contract tot en met medio 2026 ondertekend. Andrés Moreno won in zijn trainersloopbaan diverse prijzen. Zo was hij tijdens zijn carrière als trainer onder meer betrokken bij vijf gewonnen Uefa Futsal Champions Leagues met Inter Movistar, Playas de Castellón FS en FC Barcelona.

,,De nieuwe bondscoach was ervan op de hoogte dat ik twijfelde over het vervolg van mijn interlandcarrière’’, vertelt Bouzambou. ,,Hij heeft contact met me opgenomen en we hebben een heel goed gesprek met elkaar gehad. Hij heeft zijn plannen met het team en met mij verteld en die spraken mij aan.’’

Volle bak bezig

Na een vakantie van vier weken is Saïd Bouzambou inmiddels met zijn club FC Eindhoven aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. ,,We zijn alweer volle bak bezig. Het wordt een lang seizoen, maar ik heb er veel zin in. De vakantie heeft me goed gedaan. Ik ben echt goed uitgerust.’’

Bouzambou heeft de teleurstellingen van het voorbije seizoen - uitschakeling op het EK en het mislopen van de landstitel met FC Eindhoven - verwerkt en een plek gegeven. ,,We gaan weer knallen.’’ De eerste belangrijke ontmoeting die met FC Eindhoven op het programma staat, is de strijd om de Supercup tegen Hovocubo. Die ontmoeting is op 26 augustus.

Met de nationale zaalvoetbalselectie komt Bouzambou op 10 september bijeen. Zondag 18 september volgt dan de interland tegen Kosovo. Het is het begin van de kwalificatie voor het WK 2024. De wedstrijd tegen Kosovo is in het Topsportcentrum in Rotterdam en begint om 19.00 uur. ,,Ik ben 32 nu en het kan nog steeds’’, meent Bouzambou. ,,Ik heb altijd goed voor mijn lichaam gezorgd en voel me nog altijd fit. En ik haal er nog steeds heel veel plezier uit.’’

De selectie van Oranje ziet er als volgt uit: Saber Ben Khalou, Lotfi Attahiri (beiden ASV Lebo), Aboubakr Ouaddouh (Celtic FD Visé), Saïd Bouzambou, Jordany Martinus, Manuel Kuijk, Ayoub Boukhar (allen FC Eindhoven), Amir Molkârâi, Mohamed Attaibi, Barry de Wit (allen FC Marlène), Faisal Mellah, Lahcen Bouyouzan, Dave Stet, Mats Velseboer (allen Hovocubo), Yoshua st Juste (Leekster Eagles), Taoufik Chadli (Tigers Roermond).