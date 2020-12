Zaadje voor de trainer Joost Bellaart werd in Middelburg geplant

Eindzege Harmes in Run Your Own Ra­ce-crosscompe­ti­tie

13:53 GOES - Na vier wedstrijden moest Wouter Verstraate de leiding in het Run Your Own Race-crosscompetitie afstaan aan Erwin Harmes, die eerder al de reguliere crosscompetitie op zijn naam had geschreven. In de Parkcross in Goes boekte Harmes zijn derde zege. Voor de ruim 5 kilometer lange afstand had hij 15 minuten en 32 seconden nodig.