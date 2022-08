Z'n DNA-profiel zegt: Aron Schott is een 400 meterloper

De Schouwse hardloper was vorige week één van de Zeeuwse prominenten tijdens Goes on Track. Op de baan van AV’56 snelde hij op de 100 meter naar 11,29 seconden. Nog geen uur later raffelde hij de dubbele afstand in 22,29 af. Hij is zeer explosief en met zijn persoonlijke record van 22,00 hoort hij zelfs tot de snelste Zeeuwen ooit op die afstand, maar toch weet hij dat het net niet genoeg is. Schott: ,,Op de sprintnummers zal ik het laatste stapje naar de top niet kunnen maken. Op de 400 is dat wel mogelijk, denken we. Dat nummer is beter trainbaar.”