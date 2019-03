Yunis Stitan verandert na het startschot in een tijger

De atleet met Egyptisch-Palestijnse wortels heeft zijn draai gevonden in Zeeland. In Dreischor om precies te zijn. Samen met atlete Sanne van Mourik woont hij in een huisje in het pittoreske Schouwse dorp. Yasmine is er ook bij gekomen, de bezegeling van hun liefde die ontstond op een Haagse atletiekbaan. De destijds in de Hofstad studerende Van Mourik trainde er, net als Stitan. Natuurlijk heeft het stel gesproken over waar hun toekomst lag. De Randstad of het Zeeuwse platteland? Het werd Dreischor, om tal van redenen. Van Mourik is gehecht aan haar geboortegrond en de familie is vlakbij. Lachend: ,,Handig als je een kleintje hebt.”