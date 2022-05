Yunis Stitan slaagt voor de eerste 1500 meter op de atletiekbaan

VIDEO Loopvrien­den en geloofs­broe­ders vinden elkaar op kop bij zaterdagma­ra­thons

TERNEUZEN - Als Maarten van Zetten zou meedoen aan het Nederlands kampioenschap, zou de Goudse marathonloper ‘makkelijk’ in de top 10 finishen. Zijn persoonlijk record van 2.21.58 uur is daar rap genoeg voor. Maar de NK’s zijn al jaren gekoppeld aan evenementen in Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven en die zijn op zondag…

24 april