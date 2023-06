Yohannes Gebreselassie verzamelt ereplaatsen: ook in de Griffioenloop is het raak

Als atleet Yohannes Gebreselassie uit Oost-Souburg aan de start verschijnt, is er vrijwel altijd een ereplaats voor hem weggelegd. Na Arnemuiden, Krabbendijke en de ZLM-Donloop pakte hij in de 13de editie van de Griffioenloop de overwinning op de 10 km. Ada Geuze uit Middelburg won afgetekend bij de vrouwen.

Klokslag half acht vertrokken er ruim 100 deelnemers voor Hof ’t Seys voor 5 of 10 km. Joeri Versluis had er zin in en trok in de eerste honderd meter het veld al voor de bocht uit elkaar. Daarachter probeerden Adriaan Wattel, Martijn de Kok en Gebreselassie de schade te beperken. Gebreselassie sloot al snel aan bij Versluis, waar Martijn de Kok wat terrein verloor.

Na 43 minuten en 2 seconden was de hoofdprijs, een fles speciaal bier, voor Yohannes Gebreselassie. Joeri Versluis beperkte de schade tot slechts negen seconden. Plek drie ging naar De Kok. Op plaats zeventien overall kwam Ada Geuze als eerste vrouw over de meet in 41:41, op ruim twee minuten gevolgd door Mirone de Vrie. Sarien Wisse op plek drie die ruim vier minuten meer nodig had.

De vijf kilometer werd een prooi voor Bart Weber uit Vlissingen in 18:11, op acht seconden gevolgd door Crum van der Linden. vijf seconden later finishte Mike Suurmond als derde. Emma Verstraate uit Middelburg pakte de zege bij vrouwen in 22:51. Louise de Pooter gaf slechts een half minuutje toe op de snelste tijd.