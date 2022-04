Wouter Verstraate loopt vrijdag naar zege en ‘zwemloopt’ zaterdag naar nóg zege

OVER­ZICHT | Ondo heeft ook op het veld klein wondertje nodig om onder degradatie uit te komen

MIDDELBURG – Op TOP en Swift na, die vanaf 7 mei in actie komen, gingen de korfballers van start met deel twee van de veldcompetitie. Een week na de apotheose in de zaal zette Excelsior Ondo weer met beide voeten op de grond. Voor de ‘overgangsklasser’ uit Sint Laurens is winst in de komende drie wedstrijden cruciaal om niet voortijdig te degraderen.

1:13