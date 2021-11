Wout van Aert eerste grote naam voor Vestingcross

Broer en zus Schrier gaan voor plekje in finale, op jeugd-WK in Bakoe

GOES - Ze weten wat het is om in verre buitenlanden mee te doen aan een internationale titelstrijd. Eerder al vertoonden Iris en Remo Schrier hun kunsten in Sint Petersburg en Sofia. Dit keer is het jeugd-WK trampolinespringen in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Alles is anders voor Iris en Remo, na bijna twee jaar zonder grote toernooien in het buitenland. De grootste verandering: ,,Voor het eerst gaan onze ouders niet mee.’’

17 november