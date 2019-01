WorldTour-koers finisht in augustus in Hulst

Arco Goedkoop krijgt bij Togo steun van bondscoach

7:00 GOES - Korfbalbondscoach Wim Scholtmeijer die Arco Goedkoop bijstaat in zijn voorbeeldfunctie als trainersbegeleider. Het tafereel deed zich dinsdagavond voor in Goes. Als aftrap van in totaal drie sessies kwam in het Omnium de pilot trainersbegeleiding van korfbalbond KNKV samen, met het initiatief van korfbalvereniging Togo om Goedkoop in de armen te nemen als trainersbegeleider.