Wordt Van de Ven eerste, tweede of derde in het WK?

Mart Flikweert heeft na lang blessure­leed een doel voor ogen

4 september BRESKENS - Mart Flikweert uit Breskens is bezig met een mooie comeback op de Zeeuws-Vlaamse tennisvelden. De 31-jarige speler van De Boskreek had in het verleden de 2-status, maar blessures gooiden roet in het eten. Eindelijk pijnvrij liet hij in de afgelopen competitie en toernooien als 3-speler een prima indruk achter.