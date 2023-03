Wisseling van de wacht bij Swift, ‘Einde van een tijdperk’

Dennis Plantinga geldt als ‘mister Swift’. Al voor het twaalfde seizoen traint en coacht hij het eerste team van de Middelburgse korfbalvereniging. Daarnaast is of was hij verantwoordelijk voor tal van andere zaken. Zondag maakte de club bekend dat hij aan het einde van de veldcompetitie afscheid neemt. Dat is, zo schrijft het bestuur, ‘het einde van een tijdperk’. Hij wordt bedankt voor ‘zijn ambitie, tactische vermogen, energie en passie’.

De Middelburger kwam in de zomer van 2009 voor de groep te staan, op z’n dertigste. Na één seizoen stapte hij over naar de A-junioren van KCC in Capelle aan den IJssel, om vervolgens twaalf maanden later de omgekeerde weg te bewandelen. Sindsdien is Plantinga elf seizoenen aaneengesloten trainer bij de oranje-zwarten en zat hij al meer dan 300 keer op de bank.

Zes promoties

In 2009 speelde Swift in de tweede klasse, zowel op het veld als in de zaal. Anno 2023 is de Middelburgse ploeg hoofdklasser in de zaal en overgangsklasser op het veld. Met Plantinga werden maar liefst zes promoties gevierd en daar stond slechts één degradatie tegenover. De afgelopen seizoenen speelden de Middelburgers ook mooi en spectaculair korfbal, met name in de zaal. Meermaals scoorden ze in één wedstrijd meer dan 40 keer, wat zeer bijzonder is.

,,Ik wil doorgaan zolang ik er plezier in heb en voldoende uitdagingen zie”, zei Plantinga in 2019 aan de vooravond van een kampioenschap op het veld. ,,En voor de spelers probeer ik het leuk te houden door voor nieuwigheden te zorgen. Het is niet dat ik met hetzelfde verhaal voor de ploeg sta als tien jaar geleden. Mijn stof is anders, mijn aanpak is anders en de staf is anders.”

Waarom Plantinga half 2023 stopt, is onduidelijk. Hij voelt geen behoefte te reageren. Wel rommelde het in 2022 rondom de selectie. Bestuurslid Robbert-Jan Adriaansen snapt dat de trainer even geen toelichting wil geven. ,,Dennis wil dit moment graag laten passeren en wij respecteren dat”, geeft hij aan. ,,Maar hij heeft er goed over nagedacht en wij als vereniging ook. We komen superlatieven tekort als we het over zijn betekenis voor Swift hebben en willen samen met hem gaan bekijken of er een andere rol voor hem is binnen de club.”

Arco Goedkoop

Maandagavond presenteerde Swift meteen al zijn opvolger: Arco Goedkoop. Met hem krijgt de club een ervaren hoofdtrainer terug. De Oostkapellenaar heeft al veel teams binnen en buiten Zeeland onder zijn hoede gehad. Hij was onder meer vier seizoenen actief bij TOP Arnemuiden, dat hij bijna naar de Korfbal League leidde. Momenteel is hij aan zijn eerste jaar bezig bij Togo, de derdeklasser uit Goes.

,,Swift heeft zich net in de zaal al gehandhaafd in de hoofdklasse”, zegt Adriaansen. ,,Zowel Dennis Plantinga als de selectie is blij dat het werk onder Arco Goedkoop op hetzelfde niveau kan worden voortgezet.”

Volledig scherm Voor Arco Goedkoop wordt Swift na TOP Arnemuiden, Fortis en Togo zijn vierde Zeeuwse club. © Ruben Oreel