‘Wispelturige hardloopster’ nadert magische grens van 3 uur

Geuze noemt zichzelf een ‘wispelturige hardloopster’. Het ene moment is ze heel fanatiek met haar sport bezig, de andere periode staat het op een wat lager pitje. ,,Mijn omgeving zegt ook wel eens tegen me: blijf het nou eens voor langere tijd achter elkaar doen… Ik denk dat ik daar nu maar eens naar ga luisteren. Ik ben fitter dan voorheen en ook sterker op mentaal vlak. De onzekerheid is weg. Ik denk nu ik de veertig nader: wat kan mij nou gebeuren?”

In 2019 liep Geuze de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen in 3.12.11 uur. Eerder dit jaar besloot ze die tijd maar eens te gaan aanvallen. En na goede voorbereidingswedstrijden - ze liep al een snelle Halve Marathon van Westenschouwen - kwam dat er zondag van. En tot haar grote verrassing ging dat gepaard met een overwinning.

Quote Die tijd van 3.06 zag ik wel aankomen, maar ik had niet verwacht dat ik eerste zou worden Ada Geuze

,,Die tijd van 3.06 zag ik wel aankomen, maar ik had niet verwacht dat ik eerste zou worden”, vertelt de Middelburgse. ,,Maar eigenlijk is dat heel naïef van me. Als je richting de 3 uur gaat en zo’n marathon als in Antwerpen loopt, weet je dat je meedoet voor de eerste plek. Dat kwartje viel nu pas na zo’n 18 kilometer. Toen merkte ik op dat er een fietser bij mij bleef. Toen ging er een lampje branden. Aha, ik lig dus eerste…”

Na 42 kilometer en 195 meter ging ze over de rode loper door een finishlint en kon ze een feestje vieren. Meteen daarna kreeg Geuze door dat de wedstrijd niet veel langer had moeten duren. De nummer twee, Els Buyl, zat slechts twintig tellen achter haar en had een grote opmars gemaakt. ,,Ik kreeg het de laatste drie kilometer echt zwaar”, vertelde de winnares. ,,Die Els Buyl lag halverwege nog 4 minuten achter en was juist in het tweede gedeelte nog erg dichtbij gekomen.”

Valencia

Geuze hoopt over twaalf weken de goede lijn door te kunnen trekken. Ze neemt nu even twee weken gas terug, om zich vervolgens te richten op de marathon van Valencia. De Kustmarathon, die ze al vier keer liep, slaat ze over. ,,Ik wil graag lopen op een wat sneller parkoers”, legt ze uit. ,,En normaal gesproken moet het in Valencia, waar het parkoers nog meer verhard is dan in Antwerpen, nog sneller kunnen gaan. Het zou leuk zijn als ik daar binnen de 3 uur kan finishen.”