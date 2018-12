Winst en parkoersrecord voor Harmes in marathon Spijkenisse

Marijke van Giesen met juiste gebruiks­aan­wij­zing naar ZK

10:16 AXEL - Dressuuramazone Marijke van Giesen uit Zaamslag deed zaterdag in de selectiewedstrijd voor het Zeeuws kampioenschap goede zaken met de merrie Hexagon’s Glamourellla. De amazone van de Hexagon Dressage Stal uit Schore liep bij RV Luctor et Emergo in Axel met een score van 67,75 procent naar een overtuigende zege in Z2.