Winnen, verliezen en gelijkspelen, de hockeyers van SGB doen het allemaal in één weekend

Anita de Ridder is weken uit de roulatie bij TOP (en ziet haar ploeg dik verliezen)

De korfballers van TOP Arnemuiden kregen zaterdagmiddag een grote afstraffing in de ereklasse. DVO uit Bennekom was met 7-21 te sterk voor de ploeg van trainer Edwin Coppoolse. Verrassend was dat evenwel niet, vanwege het gemis van enkele basiskrachten. Remco Bezemer was geschorst na zijn derde gele kaart en Anita de Ridder zat met krukken aan de kant.

1 oktober