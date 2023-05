Winnaar van Kustmarathon kan het ook op de baan: Danny Huibregtse de snelste in Vlissingen

Danny Huibregtse, winnaar van de laatste Kustmarathon, maakte zijn klassering op de ranking waar in Vlissingen. Hij won de 3000 meter tijdens de avondbaanwedstrijd van Dynamica in een tijd net boven de 9 minuten. Maar hij kreeg het niet cadeau.

Het was windstil en de temperatuur was aangenaam toen de laatste van de drie series 3000 meter van start ging. Huibregtse had er zin in en nam meteen de kop, met Jan Willem Roelse, Bereket Petersen en Yohannes Gebreselassie in zijn spoor. Tijdens de race probeerde Gebreselassie af en toe de kop over te nemen, maar daar had hij net te weinig snelheid voor.

Petersen probeerde ook diverse malen de kop over te nemen, maar Huibrechtse kon steeds de aanval pareren. Met nog 400 meter te gaan deed Petersen een uiterste poging, maar 100 meter later had Huibrechtse nog voldoende in huis om de winst binnen te halen in 9:01:10, zo’n 6 seconden boven zijn persooniljk record. ,,Ik heb nog te weinig op snelheid kunnen trainen”, liet hij na afloop weten. ,,Komende vrijdag krijg ik weer een kans, op de 3000 meter in Vught waar ik samen met Patrick de Vos heen ga”.

Petersen gaf in de laatste fase uiteindelijk nog ruim drie seconden toe. ,,Weet ik in ieder geval waar ik nu sta”, zei hij daarover. Gebreselassie finishte als derde en kan beter uit de voeten op de weg, waar hij onlangs in Arnemuiden en Krabbendijke de winst pakte. Jan Willem Roelse bleef Besuayehu Petersen voor. Daarachter finisthe de ongetrainde Franklin van Anrooy. Frans Bos verbeterde zijn Zeeuwse record H75 van 13:05:97 naar 12:44:52

Vierkamp

Jiska van Houwelingen liep bij de vrouwen in de snelste serie een eenzame race, maar was in 10:53:46 wel sneller dan Barbera Trappeniers en Nikki de Koning in de vorige serie waren. Vijfvoudig Zeeuws kampioen Daan Schuit pakte de winst op de 100 meter in 11:83 en het verspringen met 6:53, met Tom van den Berg die 6:14 overbrugde. Anjolie Engels maakte er een vierkamp van, met 100 m (13:70), 200 m (28:12), verspringen (4:77) en een Zeeuws record V45 op de 400 m in 1:03:09.