Wimbledon: Pattinama-Kerkhove loot oud-winnares Roland Garros

De Weelrui­ters neemt nieuwe bodem in gebruik, ‘Een aanwinst voor onze sport’

20 juni NISSE - Met een driedaagse Sub Top dressuurwedstrijd namen de Weelruiters in Nisse een aan alle internationale eisen van deze tijd beantwoordende nieuwe bodem in gebruik. Tineke Bartels, voormalig bondscoach, was met één van haar pupillen in Nisse aanwezig en zei; ,,Een fantastische bodem. Een aanwinst voor onze sport. Het is vanuit Hooge Mierde een eind rijden, maar het loonde de moeite.”