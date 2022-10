Wim Allaart combineert het beste van TOP en Swift bij Ondo

De terugkeer van Wim Allaart bij Ondo, na negen jaar van omzwervingen langs andere Walcherse clubs, is zeer succesvol. De korfbaltrainer zag de korfbalploeg uit Sint-Laurens in de eerste zeven speelrondes van de veldcompetitie vijf keer winnen en tweemaal gelijkspelen. ,,We zijn Herbstmeister en daar ben ik best trots op”, zei hij zaterdag na de derby tegen Fortis, die in 17-15 eindigde. ,,We hebben een tamelijk jonge ploeg. Ik hoop dat ze zich allemaal zo blijven ontwikkelen als ze nu doen.”