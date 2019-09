Willemijn Bouwens van TOP mag met met Nederlands team naar EK korfbal onder 21

Motorcros­ser Boot wint in Genk en kan titel nauwelijks nog ontgaan

23 september GENK - Mark Boot heeft op circuit De Horensbergdam in Genk een goede stap gezet richting zijn derde Belgische titel bij de MX2/250 cc Inters. De motorcrosser uit Kamperland werd tijdens deze voorlaatste wedstrijd, waarbij rijders van de BMB en VLM aantraden, respectievelijk tweede en vierde maar was beide keren de snelste in de 250 cc. De winst in beide manches ging naar 500 cc-coureur Jens van Meer.