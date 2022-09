Willemijn Bouwens (TOP) maakt bij rentree meteen winnende treffer; ‘Er zat zo veel vuur in haar spel’

Milan Vader maakt half jaar na crash rentree; ‘Er is niets meer dat me beperkt’

Milan Vader maakt volgende week zijn rentree in het profpeloton. De Middelburgse wielrenner is voldoende hersteld van zijn zware crash in de Ronde van het Baskenland, waarna hij zelfs twaalf dagen in coma lag. ,,Er is niets meer dat me beperkt”, vertelt de coureur van Jumbo-Visma.

