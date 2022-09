Wielrenner uit Kapelle rijdt Ronde van Iran (en koerst vaker op bijzondere plekken)

Mol zit dit jaar voor het eerst bij Bike Aid. Het is ploeg die is opgericht om het Afrikaanse wielrennen te ondersteunen. ,,Het talent is er in Afrika heus wel", zei de Kapellenaar in juni. ,,Maar wielrennen is niet echt een laagdrempelige sport. Vooral in Afrika is het moeilijk om ermee te beginnen.” Bike Aid zit in onder meer Kenia en Eritrea en laat renners vanuit die landen mooie wedstrijden rijden, te midden van ervarener coureurs uit Europa.