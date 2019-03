Wielrenner Robbert de Greef zwaargewond geraakt bij Omloop van de Braakman; wedstrijd afgelast

Hoe François Franse zijn derde Braak­man-ze­ge én het record misliep

29 maart KWADENDAMME - Bijna had hij het record van Toine van den Bunder geëvenaard, maar Dennis Raadtgever stak daar op het laatste moment een stokje voor. Nadat wielrenner François Franse al twee keer de Omloop van de Braakman had gewonnen, finishte hij in 2004 als tweede in een millimetersprint. ,,Dat was op dat moment zeker een grote teleurstelling. Ik had op gelijke hoogte kunnen staan met Van den Bunder. Dat is niet de minste”, beseft Franse.