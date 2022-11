Wielrenner Lars Oreel is blij met tweede kans als prof: ‘Had het niet meer verwacht’

Lars Oreel had de hoop de begin dit jaar min of meer laten varen. Nadat hij eind 2019 het continentale circuit met een zure nasmaak verliet, nam hij zich voor om ooit terug te keren op hetzelfde niveau. Een coronabesmetting wierp hem daarna ver terug, maar de passie voor de wielersport bleef. In 2022 krabbelde hij op en was hij beter dan ooit. De Goesenaar is blij dat hij is beloond met een nieuwe kans bij Metec-Solarwatt. ,,Ik grijp dit met beide handen aan”, klinkt het vastberaden.

Als de nu 23-jarige Oreel terugkijkt op die eerste periode, beseft hij dat hij toen wellicht nog niet klaar was voor het continentale niveau. Na succesvol de jeugdreeksen te hebben doorstaan, leek het een logische vervolgstap, maar niets bleek minder waar te zijn. ,,Ik legde mezelf enorm veel druk op”, vertelt de coureur over zijn periode bij de ploegen Destil-Parkhotel Valkenburg en Dauner. ,,Ik weet immers dat de plekken op dat niveau schaars zijn en dus ik wilde me continue bewijzen. Dat heeft me uiteindelijk opgebroken.”

Hoewel Oreel allesbehalve onverdienstelijk rondreed - hij werd onder meer zesde in de prestigieuze eendagswedstrijd Circuit de Wallonie - moest hij in de coronaperiode een stapje terug doen naar clubniveau. ,,Niet alleen waren er geen wedstrijden, maar werd ik zelf ook serieus getroffen door het virus", vertelt hij. ,,Ik heb er lang last van gehad. Eind augustus kwam ik er weer wat door, maar toen was het seizoen al bijna klaar.”

Terug naar de basis

Afgelopen winter besloot hij daarom het roer volledig om te gooien. ,,Ik keerde terug naar de basis en sloot me aan bij ZRTC Theo Middelkamp. Ik werkte zonder trainer, maar maakte mijn eigen schema’s met de hulp van clubtrainer Nathan Traas. Dat heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen.”

Hoewel Oreel pas in mei een wedstrijdlicentie aanvroeg, was het in zijn derde wedstrijd van het jaar al prijs. ,,Het was pas mijn eerste overwinning bij de elites en dat gaf vertrouwen. Ik heb vervolgens die lijn het hele seizoen eigenlijk kunnen doortrekken. Ik had dat vooraf nooit durven denken. Het seizoen is voor mij meer dan geslaagd.”

Van overwinningen in België tot zelfs overzeese triomfen in Frans-Guyana. Maar liefst tien zeges prijken op zijn palmares van het voorbije seizoen. ,,Elke overwinning heeft zijn eigen verhaal. Die eerste zege van het jaar in Belsele-Puivelde was een kantelpunt. Anderzijds gaf het ook een machtig gevoel om tachtig kilometer in de aanval te rijden in de Ronde Van Haamstede, om vervolgens met ploeggenoot Nick van der Lijke als eerste over de streep te komen.”

Ook het avontuur in de Ronde van Frans-Guyana zal hem nog lang bijblijven. ,,Het wielrennen leeft daar enorm en het was mooi om als team daar de overwinning binnen te halen. Ook mijn laatste zege van het jaar in de GP Jules van Hevel, een Belgische interclubwedstrijd, is er één om in te lijsten. Vooral als je beseft dat ik in april nog niet eens van plan was om een licentie aan te vragen bij de KNWU.”

Metec

De stormachtige ontwikkeling van de Goesenaar is Metec-Solarwatt p/b Mantel evenmin ontgaan. Oreel: ,,Ik was twee jaar geleden al met die ploeg in gesprek. Destijds gaven ze de voorkeur aan een andere renner. We hebben wel altijd contact gehouden. Toen ze met een aanbieding voor volgend jaar kwamen, heb ik dan ook niet lang getwijfeld.”

Oreel ziet het als een tweede kans. ,,Om eerlijk te zijn had ik de hoop op een terugkeer in het continentale circuit begin dit jaar al een beetje opgegeven. Misschien heeft die onbevangenheid wel bijgedragen aan het succes.”

Hij zal echter op dat vlak concessies moeten doen. ,,Daarvan ben ik me zeker bewust", zegt hij. ,,Sterker nog, ik ben al mensen om me heen aan het verzamelen die hopelijk het beste in mezelf naar boven gaan halen. Bovendien zal mijn winter er volledig anders uitzien. Waar ik vorig jaar de fiets pakte wanneer ik er zin in had en soms een keertje oversloeg als het slecht weer was, zal ik het nu veel serieuzer aanpakken. Ik besef maar al te goed dat dit een unieke kans is en die wil ik met beide handen aangrijpen.”

De omschakeling zal immers niet mals zijn. ,,Van wedstrijden van 150 kilometer op amateurniveau naar klassiekers van 200 kilometer met mogelijks renners als Mathieu van der Poel en Fabio Jakobsen in het peloton. Het zal de eerste maanden ongetwijfeld aanpassen zijn, maar ik hoop toch af en toe eens vooraan mee te doen in de UCI-wedstrijden.”