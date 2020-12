Wielrenner Jochem Kerckhaert uit Schoondijke grijpt naast profcontract bij Alpecin-Fenix

Lucky loser Pattinama-Kerkhove boekt mooi resultaat op de valreep van 2020

8 december DUBAI - Lesley Pattinama-Kerkhove is in de blessuretijd van het tennisseizoen nog bezig om een mooi resultaat neer te zetten. Als ‘lucky loser’ plaatste ze zich dinsdagmiddag voor de tweede ronde in Dubai, nadat ze in de kwalificaties van haar laatste toernooi dit seizoen eigenlijk al in de kwalificaties was uitgeschakeld.