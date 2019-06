Wielrenner Antwan Tolhoek rijdt ook zijn derde grote ronde uit

Na de Ronde van Spanje (2017) en de Ronde van Frankrijk (2018) heeft hij nu ook de Ronde van Italië op zijn conduitestaat staan.

De jongeling van Jumbo-Visma sloot de slottijdrit in en rond Verona op de 115de plaats af, bijna drie minuten achter de Amerikaanse winnaar Chad Haga. In het algemeen klassement is hij 65ste geworden, op bijna drie uur van eindwinnaar Richard Carapaz.

Tolhoek startte de Giro als één van de belangrijke knechten van kopman Primoz Roglic. Al vroeg in de ronde viel meesterknecht Laurens De Plus wegens ziekte weg, waardoor er meer druk bij Tolhoek kwam te liggen.

Eén van zijn waardevolste momenten was in het voorlaatste weekeinde van de ronde. De fiets van Roglic ging kapot en de wagen van de ploegleiding was niet in de buurt. Tolhoek stond zijn fiets af aan Roglic zodat deze het tijdverlies kon beperken.

Tolhoek zelf kwam over de finish op een fiets van de Movistar-ploeg. De ploegleider Max Sciandri bood Tolhoek de fiets aan, monteerde er zelfs de pedalen van Tolhoek op en nam de fiets van Roglic mee naar de finish.