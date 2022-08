Wielerronde Haamstede was lang niet altijd een zekerheidje op de kalender, maar 40ste editie is gehaald

Niets dan lof in de Zierikzeesche Nieuwsbode op maandag 2 september 1968 over de wielerronde van Haamstede, die twee dagen eerder het levenslicht zag. ,,Ongetwijfeld gaat dit een jaarlijks terugkerend evenement worden gezien het enthousiasme van de organisatie”, aldus de lokale krant. De verslaggever had een vooruitziende blik, want 54 jaar later bestaat de wielerronde nog steeds. Daar zag het in de jaren tachtig lang niet naar uit, want zaterdag is ‘pas’ de veertigste editie.