Wielerploeg van Shirin van Anrooij en Antwan Tolhoek krijgt nieuwe naam

Van Anrooij zal de Ronde van Italië (Giro Donne) al in een nieuw outfit rijden. De 21-jarige Kapelse gaat in die koers voor een topplek in het klassement. Wanneer Tolhoek in de nieuwe kleuren van Lidl-Trek te zien is, is nog onbekend. De Yersekenaar rijdt het Criterium du Dauphiné (vanaf 4 juni) in elk geval nog gewoon voor Trek-Segafredo.