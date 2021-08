Wieleroverzicht: Mick van Dijke staat leiderstrui af, Nick van der Lijke weer in top 10

Parkoersre­cords van Dirks en Heeren blijven staan in de 15 van Wolphaarts­dijk

14 augustus WOLPHAARTSDIJK - Het parkoersrecord van Tonnie Dirks uit 1993 van 44 minuten en 11 seconden is in de derde nieuwe editie van de 15 van Wolphaartsdijk niet in gevaar gekomen. Roy Hoornweg van AV Passaat deed wel wat er van hem verwacht werd: hij won namelijk ruimschoots in 46.39 minuten. Yunis Stitan uit Dreischor pakte verrassend de tweede plaats in 49.26.