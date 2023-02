Wielerklassieker Scheldeprijs wil Zeeland trouw blijven. ‘We versterken elkaar’

Sinds 2018 vertrekt de Scheldeprijs vanuit Terneuzen. Van daaruit trekt het peloton dwars door Zeeland, met een finale in en rond traditionele aankomstplaats Schoten. Dat is dit jaar niet anders, maar het streven van alle partijen is die samenwerking voor te zetten de komende jaren.

,,We zijn uiteraard enorm verheugd dat Terneuzen en Zeeland net als ons positief in dit verhaal staan”, zegt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel in een persbericht. ,,Terneuzen en Zeeland hebben met hun unieke karakter mee aan de identiteit van de Scheldeprijs gebouwd. Wind en waaiers zijn sinds 2018 onlosmakelijk verbonden met de oudste Vlaamse voorjaarsklassieker. Met de traditionele finish in Schoten kijken we er dan ook enorm naar uit om samen verder te schrijven aan dit uitzonderlijke sportieve verhaal.”

Jack Vissers, voorzitter Scheldeprijs: ,,Met de start in Terneuzen en de doortocht door het prachtige Zeeland, is onze wedstrijd niet alleen internationaal gekleurd maar bevat zij voor een sprintklassieker, alle ingrediënten zodat enkel de sterkste en snelste benen voor de overwinning strijden.”

Inspireert

Laszlo van de Voorde, wethouder Sport gemeente Terneuzen: ,,Wij zijn trots dat wij als gemeente Terneuzen ook de komende jaren deel uit blijven maken van dit sportieve evenement. Dit soort evenementen inspireert, want dat is wat topsport doet. Het inspireert mensen om ook zelf actief bezig te zijn. En dat is ook wat wij willen vanuit ons Sportakkoord.”

Gedeputeerde van de provincie Zeeland Jo-Annes de Bat is blij met de samenwerking: ,,We versterken elkaar en hebben elkaar nodig. De Scheldeprijs doet wat mij betreft met de start in Terneuzen en doortocht langs de boorden van de Schelde zijn naam eer aan. Ik denk dat we na de afgelopen edities mogen concluderen dat we ook sportief met de beruchte Zeeuwse wind iets toevoegen.”

Woensdag 5 april staan er in Terneuzen 21 teams aan de start van de mannenwedstrijd: 10 UCI WorldTeams, 10 UCI ProTeams en 1 UCI Continental Team. Het startschot klinkt om 12. 45 uur waarna een rit van 205,2 km wacht tot de finish in Schoten. Via Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Woensdrecht en Bergen-Op-Zoom baant het peloton zich een weg naar België. Eenmaal in Schoten aangekomen beginnen de renners aan drie plaatselijke ronden. De finish is omstreeks 17.15 uur. Vorig jaar zegevierde Alexander Kristoff.