Wielericoon Ronnie Gras uit Sas van Gent overleden (86)

Relyveld heeft met Kiki een lot uit de loterij

23 februari HEINKENSZAND - Bianca Relyveld uit ’s-Heer Arendskerke was zaterdag in de dressuurcompetitie van de Adri & zoon Zilveren Mossel van de RSV Paardenbloem weer goed op dreef. Zij liep in de arena van Stal Vermue in Heinkenszand met de vosmerrie Kiki twee keer op rij naar een afgetekende overwinning. Ze scoorde 67,5 en 68,5 procent.