Wielerfan uit Ovezande heeft boerenschuur vol met koersfietsen en andere wielerrelikwieën

Roeikoning uit Kloetinge gaat in Tokio voor de ultieme kroon op zijn carrière

24 augustus TOKIO - De Paralympics zijn dinsdagmiddag in Tokio officieel geopend. Pararoeier Corné de Koning (31) uit Kloetinge vormt samen met rolstoelbasketbalster Sylvana van Hees de Zeeuwse atletenafvaardiging in Tokio. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro was De Koning er ook al bij en was hij slechts twee seconden verwijderd van een medaille. Kan hij in Tokio de ultieme kroon op zijn imposante carrière zetten?