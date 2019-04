Wiebes sprint titelverdedigster eruit bij EPZ Omloop van Borsele

Daniel McLay: Via Wim Hendriks Trofee naar de profwereld

26 april KOEWACHT - Geen nieuwelingeneditie van de Wim Hendriks Trofee dit jaar, maar zondag wordt wel de traditionele klassieker voor elites en beloften gehouden. De wedstrijd is aan zijn 37ste editie toe en heeft inmiddels een rijke geschiedenis. Zo won in 2008 niemand minder dan de Brit Daniel McLay de nieuwelingeneditie. Ruim tien jaar later was hij terug in de gemeente Terneuzen als profrenner tijdens de Scheldeprijs. ,,Het is goed om hier terug te zijn”, liet hij weten.