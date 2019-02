Wethouder achter Vestingcross: ‘Als Van der Poel maar niks breekt met skiën’

Kerkhove van de baan geslagen door Wickmayer

12 februari SHREWSBURY - Tennisster Lesley Kerkhove had dinsdag niets in te brengen tegen de Belgische Yanina Wickmayer, de voormalige nummer 12 van de wereld. In de eerste ronde van het 60.000 dollartoernooi van Shrewsbury was zij met 6-2 6-1 te sterk voor de Zierikzeese.