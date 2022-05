Westkapelse powerliftster is de nummer twee van Nederland; ‘Een grotere spier is een sterkere spier’

Bij het Nederlands kampioenschap powerliften, een maand geleden in Tilburg, spatte de blijdschap ervan af bij Van Rooijen. Dat ze zilver zou winnen, had ze niet verwacht. Daar ging het haar ook niet in eerste instantie om; de 28-jarige krachtsportster uit Westkapelle wilde vooral een mooie dag beleven. ,,Bij de kwalificatiewedstrijd was ik er zó op gefocust om me te plaatsen voor het NK, dat ik vergat te genieten”, vertelt ze. ,,Ik was toen klaar, had de wedstrijd gewonnen en de eis voor het NK gehaald, maar was niet blij. Waar anderen allemaal een heel leuke dag hadden gehad, was ik te veel bezig geweest met presteren. Dat wilde ik me op het NK niet weer laten gebeuren.”