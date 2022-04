Westerscheldetunnel gaat straks uurtje dicht en wat je nog meer moet weten over de Scheldeprijs in Terneuzen

Parkoers

Handtekeningen en foto's

De bussen van alle wielerploegen parkeren op het Stadhuisplein. Voorgaande wielerwedstrijden was dat voor wielerliefhebbers de uitgelezen kans om, in de uren voor de start, op de foto te gaan met renners en zich te vergapen aan peperdure fietsen. Maar dat kan nu niet. ,,Het terrein op het Stadhuisplein is afgesloten. Dat heeft nog met corona te maken. Op de Markt kun je de renners wel van dichtbij zien, maar het zal ongetwijfeld per renner verschillen of ze al in zijn voor foto's of handtekeningen’’, zegt woordvoerster Saskia de Vries van de gemeente Terneuzen.